Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Biroului rutier Craiova au tras, vineri, mai multe focuri de arma intr-un autoturism care nu a oprit in trafic la semnalul acestora, iar soferul ar putea fi ranit. Potrivit IPJ...

- O femeie, de 37 de ani, din Alba Iulia, si un barbat, de 47 de ani, din Girda de Sus, au fost retinuti de politisti si urmeaza sa fie prezentati procurorilor pentru dispunerea masurilor legale intr-un caz de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor imobiliare, cu un prejudiciu estimat la peste…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 16.530 pachete cu țigari, in valoare totala de 193.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Pentru oprirea contrabandiștilor…

- Focuri de arma in Olt. Politistii au tras asupra unei masini suspecte, condusa de un tanar care a refuzat sa opreasca la semnalele agentilor. Conducatorul auto pornit intr-o cursa nebuna cu politia pe ...

- Urmarire ca-n filme pe strazile din Resita in noaptea de joi spre vineri. Un tanar care se afla la volanul unei masini cu numere false a spart un baraj al politistilor. Oamenii legii l-au urmarit si au reusit sa puna mana pe el dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a oprit cu masina intr-o casa.…

- Joi seara, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rupea au constatat producerea unui accident rutier, pe DN 13, in localitatea Bunești. Un barbat de 44 ani, din județul Cluj, care a condus un autoturism pe DN 13, dinspre Brașov spre Sighișoara, a accidentat un barbat de 42 ani, din județul…

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut.