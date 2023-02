Urmărire ca-n filme în București. Un șofer băut a intrat în plin într-o mașină de poliție VIDEO Doi polițiști au ajuns in noaptea de duminica spre luni la spital dupa ce un șofer care nu a oprit la semnalele forțelor de ordine a intrat intr-o autospeciala in timpul unei urmariri ca-n filme pe strazile din București. Accidentul grav in care a fost implicata o autospeciala de poliție a avut loc pe Șoseaua Colentina din București, potrivit Antena 3 . Un echipaj de poliție a incercat sa opresca un șofer de 31 de ani care circula haotic pe strada, insa barbatul nu a oprit și au pornit in urmarire. Poliția a blocat drumul cu mai multe mașini, insa șoferul nu a oprit și a intrat in plin intr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

