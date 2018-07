Urmarire ca-n filme ! Barbat prins dupa cateva minute

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat la ieșirea din țara un autoturism marca Audi A6 ce figureaza ca fiind furat din Marea Britanie. Joi, 05 iulie a.c., in jurul orei 18.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din Romania Cristi T., in varsta de 37…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat in vama Cenad un barbat dat in urmarire generala. Acesta a fost condamnat la inchiasoare pentru savarșirea unei infracțiuni la regimul circulației, insa a incercat sa scape de pedeapsa si sa fuga din tara. “In data de 05.06.2018, in jurul orei 07.30, in Punctul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, peste 35.300 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 413.450 lei. In urma acțiunilor, trei cetațeni romani și…

- Sambata, 19 mai, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera, cetațeanul roman Gabriel C., in varsta de 30 ani, cu domiciliul in județul Iași. In urma verificarilor efectuate, polițiștii de frontiera au constatat ca barbatul…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean sarb, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa de un an și sase luni de inchisoare. Acesta incerca sa intre in tara din Serbia, prin Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia. Tanarul era pasager,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din județul Salaj, condamnat la inchisoare pentru furt. In data de 05 mai a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de intrare…

- "In data de 05 mai a.c., in jurul orei 04.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati-port, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare controlului de frontiera, cetateanul sarb Stevan B., in varsta de 50 de ani, facand parte din echipajul unei nave sub pavilion Serbia. La controlul…

- Soferii de TIR care vor sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au de asteptat aproximativ trei ore in vama, coada fiind pe mai multi kilometri, informeaza site-ul Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate, in vama Nadlac II sunt deschise patru artere pe sensul de iesire…