- Un sofer care conducea cu viteza peste limita legala a fost urmarit zeci de kiloemtri pe DN1, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul agenților și a fugit. Polițiștii din Prahova l-au reținut și au constatat ca barbatul nu are permis de conducere.

- Ploiesti, 12 iun/ Agerpres/- Un sofer care a fost urmarit pe politistii din Prahova zeci de kilometri pe DN 1, dupa ce a fost depistat conducand cu o viteza peste limita legala, a fost retinut, in urma cercetarilor stabilindu-se ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Tanara este din orasul Baicoi, judetul Prahova, dar locuia in Rovinari alaturi de prietenul sau si familia acestuia.Aceasta a decedat astazi, la spital. Politistii au deschis un dosar penal.„In noaptea de 12/13.05.2021, in jurul orei 1.30, a fost sesizata o tentativa de sinucidere. O tanara de 22 de…

- O mașina de poliție a IPJ Maramureș a fost avariata de un șofer care nu a oprit la semnalele oamenilor legii și a fost urmarit pe o distanța de 30 de kilometri. Polițiștii au tras cu arma in roțile...

- Ieri, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de poliție Buzau, au reținut un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Buzau, pentru infracțiuni la regimul rutier. „Șoferul a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul pe DN2E85, in localitatea Gura Calnaului, iar in momentul…

- Politistii din Prahova au reusit sa o identifice pe soferita filmata de un alt participant la trafic in timp ce conducea pe contrasens, pe DN1, pe raza judetului Prahova. Soferita nu poate fi sanctionata in niciun fel pentru ca filmarea nu a fost realizata cu aparatura omologata.

- Urmarire cu focuri de arma, in noaptea de sambata spre duminica, in zona Recaș. Polițiștii au folosit armamentul din dotare, dupa ce un șofer nu a oprit la semnalele lor. Deși cauciucurile mașinii au fost distruse, barbatul aflat la volan a reușit sa mearga pana cand autoturismul a ieșit de pe drum.…

- Un barbat de 40 de ani a fost ranit, sambata dupa-amiaza, pe o șosea din județul Dambovița, dupa ce mașina in care era, condusa de un tanar de 19 ani, care fugea de Poliție cu 182 de kilometri pe ora, s-a rasturnat intr-un șanț, arata Mediafax. Potrivit IPJ Dambovița, polițiștii aflați pe…