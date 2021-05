Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de poliție Buzau, au reținut un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Buzau, pentru infracțiuni la regimul rutier. „Șoferul a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul pe DN2E85, in localitatea Gura Calnaului, iar in momentul…

- Urmarire cu focuri de arma, in noaptea de sambata spre duminica, in zona Recaș. Polițiștii au folosit armamentul din dotare, dupa ce un șofer nu a oprit la semnalele lor. Deși cauciucurile mașinii au fost distruse, barbatul aflat la volan a reușit sa mearga pana cand autoturismul a ieșit de pe drum.…

- Un barbat de 40 de ani a fost ranit, sambata dupa-amiaza, pe o șosea din județul Dambovița, dupa ce mașina in care era, condusa de un tanar de 19 ani, care fugea de Poliție cu 182 de kilometri pe ora, s-a rasturnat intr-un șanț, arata Mediafax. Potrivit IPJ Dambovița, polițiștii aflați pe…

- Miercuri, 31 martie, la ora 07.55, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați depre faptul ca, pe DN 18, pe raza comunei Moisei, s-a produs un accident rutier soldat cu victima. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 18 ani din Borșa, a surprins și accidentat un pieton…

- Miercuri, 31 martie, la ora 07.55, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre faptul ca, pe DN 18, pe raza comunei Moisei, s-a produs un accident rutier soldat cu victima. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 18 ani din Borșa a surprins și accidentat un pieton…

- Politistii din Faget au demarat o ancheta dupa ce un coleg de-al lor a fost agresat pe un teren de pe raza comunei Traian Vuia. Contactati de Lugoj Info.ro reprezentanti ai Inspectoratului de Politie al judetului Timis au confirmat faptul ca la Politia Faget a fost depusa o plangere prin care un subofiter…

- Ieri, 22 februarie, ora 10.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați de catre un barbat din Moisei, despre faptul ca in perioada 20 – 22 februarie a.c., persoane necunoscute au patruns intr-un service GSM din Borșa de unde au sustras mai multe bunuri. In urma cercetarilor efectuate polițiștii au constatat…

- Sambata seara, 20 februarie, ora 21.25, un barbat de 30 de ani din Giulești a condus un autoturism din direcția Sat Șugatag spre Ferești, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un alt autoturism aflat in trafic. La volanul celui de-al doilea autoturism a fost identificat un barbat de 30 de ani…