Urmărire ca în filme, terminată cu Spike Strip, la Rădăuți O mașina in care se aflau trei tineri a fost urmarita duminica dimineața de polițiști pe strazile din Radauți, dupa ce șoferul nu a oprit la semnalele agenților. In cele din urma, mașina a fost oprita cu dispozitivul Spike, utilizat de polițiști pentru a sparge anvelopele unei mașini. Potrivit IPJ Suceava, polițiștii din Radauți au efectuat semnal regulamentar […] The post Urmarire ca in filme, terminata cu Spike Strip, la Radauți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

