Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au folosit armamentul din dosare noaptea trecuta, dupa ce un sofer a refuzat sa opreasca la semnale si a lovit o masina de politie. Soferul a fost oprit abia pe Autostrada A2, politistii constatand ca acesta nu avea permis."In noaptea de marti spre miercuri, in jurul…

- O cursa nebuna cu politia pe urme a avut loc in Cluj, scrie romaniatv.net. Un sofer beat si fara permis a avariat mai multe autospeciale de Politie si a zburat cu masina intr un sant. Ca sa l prinda, politistii au tras mai multe focuri de arma.Potrivit ziaruldecluj.ro, in jurul orei 15, politistii din…

- Un tanar baut si fara permis, aflat la volanul unei masini, a spart blocajul Politiei Cluj avariind doua autospeciale si doua autoturisme, dupa care a derapat intr-un sant. Pentru a-l opri, politistii au tras doua focuri de arma.

- Puteri sporite pentru polițiști incepand cu finalul lunii ianuarie. Ce se schimba in Eveniment / on 07/01/2020 at 10:52 / Polițiștii vor avea puteri sporite și mai multa autoritate de la sfarșitul acestei luni, cand intra in vigoare legea ce le da dreptul sa intre in locuințele suspecților fara acordul…

- Un polițist, trei cetațeni și doi suspecți au murit in urma atacului armat din Jersey City ce a vizat un magazin evreiesc. Agresorii au fost uciși in urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine care a durat mai multe ore. Momentul in care indivizii au impușcat un ofițer de polițist a fost filmat…

- Un barbat de aproximativ 55 de ani din Zalau risca sa ajunga in arest, fiind acuzat de ultraj, tentativa de omor, uz de arma fara drept si braconaj. Potrivit procurorilor, in cursul zilei de sambata, 30 noiembrie, politistii au fost sesizati ca doi barbati se afla la braconaj intr-o padure din zona…

- Politistii ialomiteni au fost nevoiti sa traga 13 focuri de arma pentru a opri o autoutilitara inmatriculata in Marea Britanie, care a ajuns pe teritoriul judetului Braila in incercarea de a scapa de oamenii legii, iar in final soferul autoutilitarei a lovit o autospeciala a IPJ Braila si apoi s-a rasturnat…

- Politistii din Ialomita au tras 13 focuri de arma pentru prinderea unui sofer carea oprit la semnalele politistilor. In timpul urmaririi, politistii din Ialomita au cerut sprijinul colegilor de la Braila, iar o autospeciala de interventie a fost avariata, a anuntat news.ro.