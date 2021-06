Stiri pe aceeasi tema

- O urmarire intre poliție și o ambulanța furata de la un spital din statul New York s-a incheiat Golful Irondequoit. Femeia care a furat ambulanța de la un spital din orașul Utica duminica dimineața a reușit sa fuga mai bine de 160 de kilometri inainte de a plonja in apa, relateaza BusinessInsider .…

- In cursul zilei de joi dimineața, aproximativ ora 3:00, polițiștii de frontiera au vrut sa opreasca un autoturism care nu avea placuțe de inmatriculare. Acesta circula pe un drum forestier, de la frontiera de stat spre interiorul țarii, in apropierea localitații Borșa. Șofer urmarit cu focuri de arma…

- O situație desprinsa, parca, dintr-un film de acțiune a ajuns, joi, 10 iunie, la urechile opiniei publice. Cazul a fost anunțat de catre reprezentanții Poliției de Frontiera. Totul s-a intamplat la primele ore ale acestei zile, dupa ce s-a incercat oprirea unei mașini, pentru control. Din comunicatul…

- Un barbat de 43 de ani din Craiova, care a fost dat in urmarire internationala de autoritatile italiene, a fost prins, vineri, de politistii craioveni beat și drogat la volan, relateaza News.ro . Agenții i-au facut barbatului semn sa opreasca pe strada Madona Dudu din municipiul Craiova, insa, acesta…

- Traficul rutier a fost blocat pe E85 din cauza unui accident care a avut loc in aceasta dimineața intre un microbuz si un autoturism. Accidentul s-a produs in localitatea Botesti. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca in microbuz se aflau soferul si 4 pasageri. „In urma accidentului…