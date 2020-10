Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 22 de ani, care consumase alcool, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor sambata seara, in zona Vitan din Capitala, lovind alte doua masini si trecand de mai multe ori pe culoarea rosie a semaforului.Citește și: Ion Cristoiu TOACA conducerea PSD: Care e DIFERENȚA…

- Ieri, ora 06.00, am fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe DN 11 A, la intrarea in localitatea Adjudu Vechi a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat imediat la locul faptei unde au stabilit ca in timp ce se deplasa pe marginea parții carosabile, un barbat de 81 de ani, a […]…

- O urmarire cu mașina Poliției a avut loc intr-o comuna din Galați, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca o mașina condusa de un tanar fara permis. In timpul urmaririi, fugarul a lovit intenționat mașina Poliției.Potrivit polițiștilor galațeni, incidentul s-a produs marți la pranz, cand…

- Un barbat de 32 de ani a fost reținut de polițiștii din Corabia pentru 24 de ore pentru ca a condus fara permis și sub influența bauturilor alcoolice. La vederea polițiștilor, el a lovit mașina Poliției și a fugit de la fața loculului, relateaza Mediafax.Citește și: VIDEO - Romania inaugureaza…

- Un tanar care conducea fara permis a sarit din masina in mers, in timp ce era urmarit de politistii constanteni, el refuzand initial sa opreasca la semnalul oamenilor legii. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat, marti, un…

- Judecatorii au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele femeii care a intrat cu mașina in motocicleta unui polițist, pe Calea Eroilor din Buzau. Anda Vladescu are 32 de ani, de profesie psiholog, lucreaza la RA-APPS București.Femeia care a provocat accidentul din Buzau…

- Ministerul de externe de la Moscova a anunțat luni ca l-a convocat pe ambasadorul olandez pentru a-i înmâna un protest oficial, transmite Reuters. Potrivit Kremlinului, decizia a fost luata dupa ce un dispozitiv de urmarire a fost descoperit pe mașina atașatului militar rus în…

- Un tanar de 29 de ani este cercetat pentru conducere fara permis si refuzul prelevarii de mostre biologice dupa ce a a ignorat semnalele luminoase si acustice ale oamenilor legii si nu a oprit masina decat dupa ce politistii au pornit in urmarirea lui.