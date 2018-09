Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac cercetari pentru a afla cine este barbatul care a refuzat in noaptea de 26 spre 27 august sa opreasca la semnalele politistilor pe DJ 212, iar apoi a pornit intr-o cursa nebuneasca pe sosea.

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, peste 23.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 270.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii,…

- A fost panica aseara pe strazile din Mioveni unde politistii au urmarit o masina condusa de un minor. Un adolescent se plimba prin oras cu o masina care trebuia sa ajunga in service-ul tatalui sau. La un control de rutina, politistii au incercat sa-l traga pe dreapta, dar baiatul de 16 ani a refuzat…

- Politistii de frontiera au depistat in vama Cenad un tanar, urmarit general, pe numele caruia era emis un mandat de arestare pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. ”In data de 24.07.2018, in jurul orei 17.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara, s-a prezentat, pentru…

- O urmarire ca in filme a avut loc in județul Argeș. Polițiștii au fost nevoiți sa traga șase focuri de avertisment pentru a opri un șofer minor.In cele din urma șoferul minor a incetinit, iar polițistul a reușit sa faca un baraj cu masina proprie, oprindu-se in fața lui. Minorul nu…

- 5 kilometri au fost nevoiti oamenii legii sa goneasca dupa soferul beat, despre care existau informatii ca ar fi furat masina. In cele din urma, au reusit sa il traga pe dreapta. Tanarul in varsta de 28 de ani consumase alcool inainte sa se urce la volan. Cat depsre masina, aceasta fusese…

- Urmarire ca-n filme in nordul Capitalei. In urma cu mai puțin de o ora un barbat aflat la volanul unei mașini a avariat mai multe autoturisme in zona unui mall in incercarea de a scapa de polițiștii care il urmareau.

- Un barbat in varsta de 24 de ani, fara permis de conducere, a fost urmarit de catre doi politisti, deoarece a refuzat sa opreasca masina la semnal, dupa care a abandonat autoturismul si a sarit in raul Dambovita pentru a scapa, in final fiind prins si dus la audieri.