Urmărire ca în filme! După ce a făcut accident, un șofer a furat o mașină și a fugit de la locul faptei Un accident rutier a avut loc vineri seara, in apropierea unui mall din sectorul 6 al Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit, dupa care unul din șoferi a furat o mașina și a fugit de la locul accidentului. Șoferul in varsta de 22 de ani a furat cealalta mașina implicata in accident dupa care a fugit. Poliția a pornit in urmarire. Mașina furata a fost in cele din urma oprita pe o strada din sectorul 6, tanarul fiind imobilizat și condus la poliție pentru audieri. Ulterior s-a descoperit ca prima mașina pe care șoferul o conducea era furata din Curtea de Argeș. „La data de 29 ianuarie a.c., in jurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

