- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, afirma ca se simte slabit si ca ar avea ”mucegai in plamani” dupa ce a stat saptamani la izolare in urma contractarii noului coronavirus, relateaza CNN.”Tocmai am facut un examen de sange. Am fost un pic slabit ieri (miercuri). Au gasit un pic de infectie.…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat, joi, ca urmeaza un tratament cu antibiotice din cauza unei infecții pe care a dobandit-o recent și care l-a facut sa se simta slabit, informeaza Reuters. „Numai ce am facut un test de sange. Ieri ma simțeam slabit. Au descoperit ca am o infecție. Acum…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, care se afla in carantina de o saptamana, dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat ca va fi supus unui nou test marți. El spune ca este nerabdator sa isi reia activitatile normale, pentru ca in carantina este „oribil”, relateaza AFP, preluata de…

- Toate structurile M.A.I., sub autoritatea instituției Prefectului, au participat la acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul COVID-19, in zonele aglomerate din județul Buzau. In perioada 06-09 iulie a.c.,…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a anuntat luni la postul CNN Brasil ca prezinta anumite simptome de COVID-19 si ca va fi supus unui test ale carui rezultate vor fi cunoscute marti, noteaza AFP.

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, unul dintre liderii sceptici in privința pandemiei de coronavirus, prezinta anumite simptome de COVID-19 si va fi supus unui test ale carui rezultate vor fi cunoscute marti, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Anunțul a fost facut luni de insuși Jair Bolsonaro,…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, trebuie sa poarte masca de protectie in public, conform unei decizii judecatoresti, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Un judecator brazilian i-a ordonat presedintelui Jair Bolsonaro sa poarte masca faciala in public, dupa ce controversatul presedinte a asistat…

- Brazilia, a doua tara dupa SUA care a inregistrat oficial cel mai mare numar de persoane contaminate cu noul tip de coronavirus, are un nou ministru al sanatații. Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a numit miercuri un general de armata in functia de ministru al sanatatii, dupa ce doi ministri precedenti…