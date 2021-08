Urmările incendiului din Mehedinți. 4 case, 17 anexe gospodăreşti și o maşină, mistuite de flăcări Pompierii din Mehedinti au anuntat ca au reusit sa stinga incendiul de vegetatie extins la gospodarii. Au fost afectate patru case, 17 anexe gospodaresti, o masina, cimitirul si 2 hectare de litiera. ”Incendiul izbucnit la vegetatie uscata si extins la gospodarii pe raza localitatii Scapau a fost lichidat noaptea trecuta de pompierii mehedinteni in jurul […] The post Urmarile incendiului din Mehedinți. 4 case, 17 anexe gospodaresti și o masina, mistuite de flacari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de vegetație uscata care a izbucnit in localitatea Devesel, județul Mehedinți, a fost stins de pompieri in noaptea de luni spre marți. Flacarile au afectat 4 case, 17 anexe gospodarești, cimitirul, dar și o mașina. Potrivit ISU Mehedinți, incendiul izbucnit la vegetație uscata și extins…

- Incendiul de vegetație uscata care a izbucnit in localitatea Devesel, județul Mehedinți, a fost stins de pompieri in noaptea de luni spre marți. Flacarile au afectat 4 case, 17 anexe gospodarești, cimitirul, dar și o mașina. Potrivit ISU Mehedinți, incendiul izbucnit la vegetație uscata și…

- „Peste 45 de pompieri intervin cu 6 autospeciale cu apa si spum pe raza localitatii Scapau, comuna Devesel, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata, care se manifesta violent si s-a extins la mai multe gospodarii”, transmite ISU Mehedinti.

- Focul a cuprins vegetația uscata din localitatea Scapau. Peste 45 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor, fiind chemați inclusiv cei din ture libere, potrivit News.ro. Pompierii intervin cu ”șase autospeciale cu apa si spuma pe raza localitatii Scapau, comuna Devesel, pentru localizarea…

- Mobilizare masiva a pompierilor din Mehedinți unde un incendiu de vegetație uscata, declanșat luni dupa-amiaza in comuna Devesel, s-a extins cu mare repeziciune. Zece locuințe sunt amenințate de flacari. Aproape 50 de pompieri au fost chemați la intervenție. Potrivit ISU aproape 50 de pompieri intervin…

- O mașina in care se aflau 3 persoane, a parasit partea carosabila și a cazut de pe un pod in raul Cracau, pe raza localitații Bodeștii de Jos. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD EPA și o ambulanța SMURD TIM din cadrul Detașamentului…

- O mașina in care se aflau trei barbați a cazut in noaptea de vineri spre sambata in Bratul Borcea al Dunarii. Unul singur a reușit sa iasa din autoturism și sa se salveze. Ceilalți doi nu au mai ieșit la suprafața. Pompierii din Ialomița ii cauta. Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 3.35, pompierii…

- Fabrica de frigidere Frigoglass de langa Timisoara a fost distrusa aproape in totalitate in incendiul de sambata, 6 iunie. Pana la acest moment nu se cunosc cauzele exacte ale incendiului. Toți angajații, peste 1000 de oameni sunt in pericol de a ramane șomeri. Pompierii si politistii incearca sa identifice…