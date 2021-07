Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat ca, pentru prima data pe un aeroport din Romania, la Sibiu, persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International vor putea fi depistate pana la data de 1 august, de catre caini politisti, special antrenati la scoala MAI din oras.…

- Astazi, pe Drumul Județean 151, la ieșire din localitatea Sanmihaiu de Campie spre Sangeorzu Nou avut loc un accident rutier, soldat, din nefericire, cu decesul unui barbat. Un barbat in varsta de 33 de ani, in timp ce conducea un tractor, s-a rasturnat, duminica seara, in afara parții carosabile.…

- Furtunile de vara pot fi periculoase si sunt insotite adesea de descarcari electrice, iar Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) recomanda cetatenilor ca in timpul unei furtuni sa evite dusurile si salile de baie, intrucat conductele instalatiilor pot conduce electricitate. ,,Deseori…

- In ultimele 24 de ore o persoana din Bistrița-Nasaud au fost confirmata cu CoVid-19, dupa efectuarea a 259 de teste. La nivel județean mai sunt active 37 de cazuri, iar incidența este de 0,16 cazuri la mia de locuitori. In același interval, au fost administrate 782 de doze de vaccin anti-covid. La nivelul…

- Doar doua persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, cu CoVid-19, dupa efectuarea a 73 de teste. Incidența la nivel de județ este de 0,43 cazuri/1000 de locuitori. Numarul cazurilor active a scazut la 119. In același interval au fost administrate 833 de doze de vaccin anti-covid. …

- In municipiul Bistrița, cursurile școlare ar putea reincepe cu prezența fizica a elevilor incepand de luni, a anunțat Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud, in condițiile in care numarul cazurilor de CoVid-19 este in scadere. In cadrul unei ședințe a grupului de lucru al Comitetului Județean pentru…

- Incidența in municipiul Bistrița a scazut sub pragul de 1,5 cazuri /1000 locuitori, astfel ca municipiul Bistrița intra in scenariul verde, a anunțat Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Conform Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 116/04.05.2021, incepand de maine, 05 mai…

- Doar 10 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 53 de teste. Incidența la nivel de județ este de 1,22/1000 de locuitori. Numarul cazurilor active a scazut la 339. In același interval, au fost administrate 600 de doze de vaccin anti-covid.…