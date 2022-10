Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Energiei a decis sa opreasca exporturile de electricitate catre Uniunea Europeana, in urma atacurilor rusesti cu rachete care au lovit luni dimineata infrastructura energetica din Ucraina.

- Ucraina oprește exportul de energie electrica incepand cu 11 octombrie, dupa seria de bombardamente care au afectat sistemul energetic al țarii. Decizia, luata pentru a asigura stabilitatea acestuia, va afecta mai multe țari, printre care și Republica Moldova, care importa pana la 30% din energia electrica…

- Miercuri, 28 septembrie, Kievul a subliniat ca voturile inscenate de Rusia in patru regiuni ucrainene cu privire la apartenența la Rusia sunt „nule și fara valoare” și ca Ucraina va continua eforturile de eliberare a teritoriului ucrainean ocupat de ruși, transmit Reuters, AFP și Hotnews . Ministerul…

- Kazahstanul, stat vecin si aliat al Rusiei, nu va recunoaște posibila anexare a regiunilor estice ale Ucrainei de catre Rusia prin referendumurile organizate acolo, a anunțat, luni, Ministerul de Externe al țarii din Asia Centrala, scrie Reuters. „In ceea ce privește organizarea de referendumuri … Kazahstanul…

- Kazahstanul, unul dintre foștii parteneri apropiați ai Rusiei, nu va recunoaște posibila anexare a regiunilor estice ale Ucrainei de catre Rusia prin referendumurile organizate acolo, a anunțat luni Ministerul de Externe al țarii din Asia Centrala, scrie Reuters.

- Exporturile de gaze rusești catre UE vor scadea cu 50 de miliarde de metri cubi in acest an. Anul trecut, exporturile de gaze rusesti catre UE s-au ridicat la aproximativ 150 de miliarde de metri cubi. Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat joi ca exporturile de gaze rusesti catre Uniunea Europeana…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele "Forta Dreptei", si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul UE.…

- Diplomația rusa a anunțat joi ca a refuzat oferta autoritaților de la Berna de a reprezenta la nivel diplomatic interesele ucrainene in Rusia și interesele Moscovei in Ucraina, deoarece nu mai considera Elveția o țara neutra, informeaza Reuters . Elveția are o tradiție diplomatica indelungata de a acționa…