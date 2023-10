Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatati al Hamas anunta duminica ca peste 8.000 de persoane au fost ucise in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, relateaza AFP. ”Bilantul mortilor al agresiunii israeliene depaseste 8.000, dintre care jumatate sunt copii”, a declarat AFP, in noaptea de sambata spre duminica,…

- Liderii statelor UE, reuniti intr-un summit la Bruxelles, au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si ”pauze umanitare” in razboiul dintre Israel si Hamas, pentru a se putea raspunde nevoilor populatiei enclavei palestiniene. Tonul general a fost de sustinere a Israelului si de solidaritate…

- Grupurile de rezistența palestiniene sunt in stare de alerta maxima, anticipand o posibila operațiune militara israeliana in Fașia Gaza. Potrivit unei surse arabe de rang inalt, familiarizata cu aceste grupuri, Israelul, sub supravegherea comandourilor americane de elita Delta Force, ia in considerare…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- O ofensiva terestra a Israelului in Fașia Gaza pare a fi inevitabila dupa atacurile Hamas de pe 7 octombrie, iar urmatoarele saptamani vor fi probabil sangeroase și pline de surprize, a afirmat Mick Ryan, expert in strategie militara și fost general in armata Australiei. Intr-o analiza publicata pe…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii de la Gaza, relateaza AFP si CNN.