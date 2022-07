Urmările atacului de la Odesa: Prețul grâului a crescut Cotatia graului a crescut, luni, in conditiile in care atacurile rusesti asupra portului ucrainean Odesa au pus sub semnul intrebarii implementarea acordului convenit saptamana trecuta, cu privire la instaurarea unor culoare securizate cu scopul de a permite exportul a 20-25 de milioane de tone de cereale blocate in Ucraina, transmite Reuters. Luni, la bursa de […] The post Urmarile atacului de la Odesa: Prețul graului a crescut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

