- Luni dimineața, in jurul orei 04:00, prin apel la 112, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Someș” al judetului Satu Mare, a fost inștiințat despre producerea unui accident rutier intre localitațile Carei și Petrești, la sensul giratoriu de la intrarea pe centura de ocolire a mun.Carei. In evenimentul…

- Cateva strazi sau sectoare de drum au fost blocate, vineri dupa-amiaza, in municipiul Satu Mare, de copaci doborati de o furtuna, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.Potrivit sursei citate, au fost cel putin cinci copaci cazuti, dintre care unul in centrul municipiului,…

- Astazi, 30 iulie, se implinesc 15 ani de la semnarea Protocolului privind acordarea asistenței medicale de urgența in județul nostru de catre: Inspectoratul pentru Situatii de Urgența „Someș”, Serviciul de Ambulanța Județean, Spitalul Județean de Urgența și Unitatea de Primire Urgențe, in temeiul Legii…

- Un sofer a decedat, iar un alt barbat a fost ranit intr-un accident produs luni dimineata pe centura de ocolire a municipiului Satu Mare, dupa ce s-au rasturnat cu masina, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes", potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, 13 pompieri din cadrul…

- Un service auto din municipiul Satu Mare a fost cuprins de flacari duminica seara, interventia pompierilor durand mai multe ore in cursul noptii, informeaza luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes".

- O hala pentru prelucrarea lemnului din localitatea Barsaul de Sus a fost distrusa, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit de la un motor electric, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO Doi frați minori…

- Un copil de cinci ani a murit inecat intr-o balta dintr-o fosta balastiera. Incidentul a avut loc la marginea localitatii Acaș din județul Satu Mare. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ” Someș” al judetului Satu Mare a fost chemat sa intervina in cazul unui copil cu varsta aproximativa de 5 ani.…

