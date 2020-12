Urmărește videoclipul Robin Schulz și Kiddo filmat în România Robin Schulz a revenit cu un nou single, “All We Got”, in colaborare cu Kiddo, intr-un ton optimist, in care ne indeamna sa facem fiecare moment sa conteze, sa nu ne lasam prada greutaților și sa incercam sa transformam incercarile la care ne-a supus acest an in oportunitați și intr-un nou inceput. Noul single s-a ridicat la inalțimea așteptarilor fanilor și a strans deja, intr-un timp scurt, peste 41 de milioane de ascultari pe platformele de streaming, fiind și pe locul 2 in topul celor mai cautate piese prin aplicația Shazam la nivel global. Videoclipul piesei a fost filmat in București și… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Robin Schulz a revenit cu un nou single, “All We Got”, in colaborare cu Kiddo, intr-un ton optimist, in care ne indeamna sa facem fiecare moment sa conteze, sa nu ne lasam prada greutaților și sa incercam sa transformam incercarile la care ne-a supus acest an in oportunitați și intr-un nou inceput.…

- Companiile mari din sectorul energetic, transporturi si cel financiar, precum si furnizorii de servicii digitale, producatorii de echipamente medicale si cei de computere ar putea fi amendati cu pana la 2% din cifra de afaceri globala daca vor incalca regulile de securitate cibernatica ale UE, potrivit…

- Daniela Șerban, candidat independent, Camera Deputaților, București a vorbit în cadrul unui interviu despre birocrația din România, soluțiile de dezvoltare a antreprenoriatului, cultura compromisului și educația financiara, care ar trebui sa fie introdusa înca din clasele primare.…

- Mereu cand este intrebata sa se descrie in cateva cuvinte, Alessiah raspunde ca „esențele tari se țin in sticluțe mici“, dar și ca este motivata, muncitoare si perseverenta. Cu siguranța, am putut mulți dintre noi sa remarcam aceste trasaturi de-a lungul anului 2020, cand artista a lansat patru single-uri,…

- Paul Damixie isi surprinde fanii cu un single intr-un alt stil din ce ne-a obisnuit pana acum. “Bandit” este o piesa cu un tempo ridicat ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance. Nascut in Romania, Paul este un producator, remixer si DJ cu o viziune aparte pentru…

- 113.000 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei, in Romania Autoritatile au anuntat cu putin timp în urma alte 808 de czuri de coronavirus din peste 6.300 de teste. Bilantul depaseste astfel 113.000 de îmbolnaviri de la începutul pandemiei. Cele mai multe infectari…