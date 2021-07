Povestea unei clujence diagnosticată cu ”Covid lung”

Claudia a relatat cum a ajuns să fie diagnosticată cu ”COVID lung”, adică revenirea după cele două săptămâni de carantină este foarte grea.”Azi se implinesc 3 luni de cand am iesit din carantina in urma infectarii cu covid. Desi am fost clasata la categoria "manifestare usoara" eu m-am… [citeste mai departe]