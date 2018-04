Uriaşă manifestaţie la Barcelona, la care s-a cerut eliberarea liderilor separatişti aflaţi în închisoare Mai multe sute de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona pentru a protesta impotriva detentiei a noua lideri ai miscarii separatiste din Catalonia, acuzati de ''rebeliune'', scandand sloganuri precum ''Libertate pentru prizonierii politici'' si solicitand initierea unui dialog politic, informeaza AFP.



Politia municipala a numarat "315.000 de participanti", a indicat agentiei de presa citate un purtator de cuvant, cand multimea compacta se dispersa fara incidente la putin timp dupa ora pranzului.



La sase luni dupa primele incarcerari,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

