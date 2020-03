Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au descoperit cea mai mare explozie din Univers de la Bing Bang. Explozia cosmica descoperita ar avea o dimensiune de circa 5 ori mai mare decat orice au reușit sa depisteze pana astazi cercetatorii, scrie BBC .

- Oamenii de stiinta au descoperit dovezi ale unei explozii colosale din spatiu - de cinci ori mai mare decat oricare dintre cele observate inainte - si le-au publicat in The Astrophysical Journal, scrie BBC.

- Oamenii de stiinta au descoperit cea mai mare explozie din Univers de la Bing Bang. Explozia cosmica descoperita a fost atat de puternica incat a lasat in urma sa o gaura de dimensiunile a 15 galaxii asemanatoare Caii Lactee, scrie BBC. Eliberarea uriasa de energie ar fi provenit de la o gaura neagra…

- Fostul jucator de baschet, Kobe Bryant, in varsta de 41 de ani, și-a pierdut viața in urma prabușirii unui elicopter in Calabasas, California. In acel accident a murit și una dintre cele patru fiice ale sportivului, care avea doar 13 ani.

- Astronomii au anuntat identificarea celei mai indepartate galaxii in care se formeaza stele, o galaxie foarte masiva, botezata MAMBO-9, ce a fost observata folosind sistemul de radiotelescoape Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) din Chile, transmite joi Space.com. Cercetatorii au…

- Astronomii au anuntat identificarea celei mai indepartate galaxii in care se formeaza stele, o galaxie foarte masiva, botezata MAMBO-9, ce a fost observata folosind sistemul de radiotelescoape Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) din Chile, transmite joi Space.com. Cercetatorii…

- Cel putin 25 de persoane au fost ranite intr-o explozie produsa intr-un bloc de locuinte din orasul est-german Blankenburg, a anuntat politia, care a adaugat ca deocamdata cauza deflagratiei nu este cunoscuta, informeaza DPA si Reuters potrivit Agerpres. Locuitorii erau evacuati din blocul…

- Un preot nigerian a confundat benzina cu apa sfanta in timpul unei slujbe de vindecare care a avut loc intr-o biserica din Lagos, provocand o explozie uriașa care a ucis șase credincioși.Vezi și: Au pus mana pe PUTERE! Oamenii 'crescuți' de FBI, la șefia Poliției Romane! O explozie…