Urgie la Grădinari, în Olt: Vijelia a pus la pământ solariile localnicilor Fenomenele meteo extreme din ultimele zile au produs pagube mari in comuna Gradinari din județul Olt, unde mai multe solarii au fost distruse de ploaie și vant. Tot ce mai pot face oamenii acum este sa incerce sa-și reduca din pagube, in masura in care se poate, in condițiile in care nu au fost asigurați. Oamenii asteapta evaluarea pagubelor si spera sa fie despagubiti de stat, spun reprezentanții Uniunii Salvati Taranul Roman, organizație care a contactat prefectura județului pentru evaluarea de urgența a pagubelor. „Din pacate, Forța naturii a facut pagube importante colegilor noștri din comuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

