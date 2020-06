Urgie în România! ANM anunță vijelii puternice și inundații Prognoza meteo ANM! Se intețește urgia din Romania la finalul saptamanii! Vijelii puternice, inundații și vreme deosebit de rea. Alerta meteo ANM in țara, dupa ce meteorologii au anunțat ca nu scapam de furia naturii. Astfel, ne așteapta vijelii puternice urmate de inundații in mai multe zone din Romania. Nu scapam de furtunile violente si de ploile torentiale prea curand. Vremea ramane in continuare instabila in toata tara, cu temperaturi maxime cuprinse intre 20 si 28 de grade. Administrati Nationala de Meteorologie(ANM) anunta ploi insemnate cantitativ. Joi, 18 iunie, conform meteorologilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

