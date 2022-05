Urgie în Europa! Grindina cât mingile de tenise a făcut ravagii VIDEO Continua furtunile puternice in vestul Europei: cod rosu in Germania, cod portocaliu pentru nordul Italiei, cod galben in Franța, Italia, Belgia, Olanda, Austria și Ungaria. In orașul Chateauroux din regiunea centrala a Franței, noaptea trecuta grindina a masurat in diametru 6-8 cm. Fotografii surprinse acolo arata bulgari de gheața de dimensiunea unei mingi de tenis, care au reușit sa sparga parbrizul mașinilor parcate pe strada. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/wRzqh7nWu5WkHE_9.mp4 Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

