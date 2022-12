Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Sustenabilitații in Romania, Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare, ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, in parteneriat cu Ambasada Sustenabilitații in Romania, cu susținerea Primariei Municipiului Buzau, organizeaza o masa rotunda cu tema „Schimbarile…

- Circa 60 de femei din raioanele Nisporeni, Calarași, Basarabeasca, Leova, Dubasari, UTA Gagauzia și regiunea transnistreana au obținut granturi in valoare de pina la 4.400 de dolari fiecare pentru a iniția in gospodariile lor activitați economice reziliente la schimbarile climatice. Ieri, acestea au…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, luni, cu ocazia Conferintei ONU pe tema modificarilor climatice (COP 27), ca vrea sa intensifice "presiunile" asupra Statelor Unite si Chinei pentru a ajuta impreuna cu Uniunea Europeana tarile sarace afe

- Potrivit unui studiu recent, schimbarile climatice afecteaza sateliții. Schimbarile cauzate de dioxidul de carbon limiteaza capacitatea Pamintului de a-și auto-curața atmosfera superioara, astfel incit obiectele aflate pe orbita apropiata, inclusiv sateliții, iși incetinesc deplasarea și ramin mai mult…

- Intr-un aviz adoptat in sesiunea plenara din septembrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) considera ca, pentru a realiza tranziția energetica și obiectivele climatice, sunt necesare investiții publice masive. CESE propune taxarea profiturilor excepționale și aplicarea unei „reguli de aur”…

- Președintele Romaniei a precizat, intr-un mesaj transmis la Climate Change Summit, ca susține politicile publice de atenuare și de adaptare la schimbarile climatice, in contextul in care acestea au implicații directe asupra siguranței și bunastarii cetațenilor din Romania și intreaga lume.

- Prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern a cerut cenzurarea internetului in timpul discursului sau recent de la Națiunile Unite, susținand ca libertatea de exprimare nereglementata pe internet este o "arma de razboi", noteaza The Daily Wire. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrii europeni ai Agriculturii au cerut vineri adaptarea rapida a cadrului european de reglementare cu privire la Organismele Modificate Genetic (OMG), pentru a incuraja biotehnologiile care fac culturile agricole mai rezistente la schimbarile climatice, Bruxelles-ul promitandu-le ca va propune…