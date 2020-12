Urgenţe medicale veterinare, rezolvate în "Petmania", la TVR 1 Din 2 ianuarie, TVR 1 aduce iubitorilor de animale un program emotionant, dar si plin de informatii utile, ce are ca protagonisti medici si stapani de animale din Romania. Iubiti animalele? Aveti acasa un prieten necuvantator? Copiii va cer cu insistenta un catel? Va ganditi sa adoptati un animal, dar nu stiti ce vi se potriveste cel mai bine? Atunci, ati venit unde trebuie: mai exact, la "Petmania" - la TVR 1, din 2 ianuarie, in fiecare sambata, de la ora 12.00, aflati toate informatiile de care aveti nevoie, primiti raspunsuri la toate intrebarile si va emotionati, urmarind cazuri dramatice… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul dr. Valeriu Gheorghița a declarat aseara ca la sfarșitul lunii martie – inceputul lunii aprilie este preconizat ca se va termina vaccinarea populației din grupele de risc și acesta ar fi momentul in care elevii s-ar putea intoarce la școala in mod fizic. „Cred ca la sfarșit de martie – inceput…

- In contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, sarbatorita in toata lumea pe 20 noiembrie, UNICEF in Romania invita cadrele didactice și elevii din Romania sa se alature inițiativei globale „Cea mai mare lecție din lume” (World Largest Lesson). Pana pe 22 noiembrie, cu ajutorul materialelor…

- Ambasada Rusiei in Romania a transmis condoleante familiilor victimelor incendiului de la Spitalul Judetean Neamt si le-a urat celor raniti insanatosire grabnica. "Ambasada Rusiei in Romania isi exprima sincere condoleante rudelor si celor apropiati ai victimelor care au pierit in incendiul de la Spitalul…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a fost intrebat vineri cum se aplica animalelor de companie noile restricții care vor intra in vigoare de luni. Arafat a aratat ca limitarea circulației pe timp de noapte este valabila și pentru animalele de apartament. Animalele de companie…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat , a vorbit despre o problema pe care o vor avea romanii care au animale de companie: ce se intampla daca au nevoie sa iasa afara pe timp de noapte? Animalele de companie pot fi plimbate toata ziua, pana la ora 23.00, cand va intra in vigoare…

- Rezultatele studiului „Atitudini si comportamente ale romanilor din mediul urban privind animalele de companie”, realizat de Asociatia Romana a Producatorilor de Hrana pentru Animale de Companie (ARPAC) in luna august 2020, arata ca perioada de lockdown cauzata de pandemia COVID-19 a influențat achiziționarea…

- Animalele de companie joaca un rol important in viața oamenilor și le pot afecta calitatea vieții. Multe studii arata ca ele pot imbunatați sanatatea inimii, contribuie la combaterea anxietații, calmeaza rapid și liniștesc persoana stresata, ii ajuta pe varstnici sa ramana activi din punct de vedere…

- Emisiunea “Cronica Carcotașilor” va fi scoasa de pe post, dupa 20 de ani de la prima difuzare, ceea ce constotuie o adevarata surpriza pe piața media din Romania, noteaza playtech.ro. Decizia a fost luata in contextul in care postul Prima TV a fost cumparat, recent, de Clever Media, companie deținuta…