Stiri pe aceeasi tema

- O bomba de aviatie de 50 kilograme a fost gasita, marti, pe un santier din Sectorul 2 al Capitalei, proiectilul fiind ridicat si dus la Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta (USISU) de la Ciolpani, pentru a fi distrus, anunta IGSU.Reprezentantii Inspectoratului General pentru…

- 1000 de luptatori ai Gruparilor de Jandarmi Mobile Constanta si Bacau vor asigura masurile de siguranta la festivalul Neversea.Zilnic, aproximativ 250 de luptatori ai Gruparilor de Jandarmi Mobile Constanta si Bacau, sprijiniti de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta, Inspectoratul de Politie…

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- MASURA…Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a solicitat conducerii Consiliului Judetean Vaslui aprobarea inchiderii liniei de garda de la cabinetul de medicina dentara de urgenta a spitalului, pe motiv de lipsa de eficienta. Decizia se va lua joi, la sedinta Consiliului Judetean, consilierii…

- O tara intreaga se ”cauta” pe Google atunci cand se imbolnaveste in loc sa mearga la doctor, pe paginile de Facebook ale grupurilor de mamici e plin de "sfaturi"care mai de care mai exotice, iar acesta este un obicei foarte periculos fiindca oamenii simpli se erijeaza in medici…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ''Horea'' al judetului Mures i-a declarat ca fiind ''eroii saptamanii'' pe doi dintre pompierii care au intervenit la inundatiile de pe paraul Fantanel, la Lunca Bradului, si au reusit sa salveze un coleg care a fost luat de viitura…

- Stare de urgenta declarata de primarul orasului Ploiesti. Zeci de oameni au ajuns in ultimele zile la spital, conform Antena 3. Oamenii s-au prezentat la Urgente dupa ce au fost muscati de capuse. Municipalitatea din Ploiesti nu poate face dezinsectie si deratizare in oras din cauza ca licitatia…

- Decebal Fagadau, primarul Constantei, a anunțat ca turiștii care arunca gunoiul pe plaja la Mamaia vor fi amendați de catre Politia Locala, precizand ca se va lansa și o aplicatie prin care oricine poate transmite sesizari legate de curatenia din statiune. Decebal Fagadau a declarat miercuri ca in acest…