Liga 1. Chindia vs Rapid: briliantul play-off-ului

Adrian Mutu a construit în Giulești o echipă fără greșeală. Rapid are numai succese în play-out, 6, iar în etapa a 7-a are meci în deplasare cu Chindia Târgoviște, vineri, 29 aprilie, de la ora 20:30. Meciul are loc pe arena „Ilie Oană”, cu care „Briliantul” este familiarizat din perioada Petrolul Ploiești. [citeste mai departe]