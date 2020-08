Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat un decret joi ce interzice in 45 de zile orice tranzactie cu ByteDance, compania-mama a retelei sociale chineze TikTok, informeaza Agerpres, citand France Presse.Seful statului face referire la o "urgenta nationala" privind aplicatia specializata pe distribuirea…

- Senatul SUA a adoptat joi in unanimitate un proiect de lege care interzice descarcarea si utilizarea aplicatiei TikTok, retea sociala a grupului chinez ByteDance, pe orice aparat furnizat de guvernul american angajatilor sai sau membrilor Congresului, relateaza AFP, potrivit Agerpres."TikTok…

- Senatul SUA a adoptat joi in unanimitate un proiect de lege care interzice descarcarea si utilizarea aplicatiei TikTok, retea sociala a grupului chinez ByteDance, pe orice aparat furnizat de guvernul american angajatilor sai sau membrilor Congresului, relateaza AFP. "TikTok reprezinta un risc major…

- Trump vrea o parte din suma pe care Microsoft ar urma sa o plateasca pentru preluarea TikTok din SUA și amenința cu inchiderea platformei, in lipsa unei vanzari Presedintele american Donald Trump a declarat ca guvernul american ar trebui sa primeasca o ”parte substantiala” din pretul de…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce se intampla in ultima vreme la Hong Kong, al treilea centru financiar al lumii dupa New York si Londra si inaintea Tokyo-ului ? In 2019, luni de zile orasul a fost blocat, violentat grav, stresat cel putin o data pe saptamana in weekend, dar de destule ori si in cursul saptamanii…