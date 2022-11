COP27, conferința ONU privind clima, se deschide duminica, la Sharm el-Sheikh, in Egipt. In cadrul summiturilor anterioare privind schimbarile climatice au fost luate numeroase angajamente in materie de mediu. Cu toate acestea, in intreaga lume continua sa se lanseze și sa se finanțeze proiecte industriale la scara larga pentru exploatarea combustibililor fosili (carbune, gaz, petrol). […] The post Urgența climatica? Zeci de proiecte de petrol, gaze și carbune duduie in intreaga lume first appeared on Ziarul National .