Urgent. Unități mobile pentru vaccinarea contra Covid-19 a persoanelor fără adăpost E nevoie de organizarea in București a unei campanii de vaccinare a persoanelor fara adapost, cele mai vulnerabile la infectarea cu SARS-CoV-2, care au și grave probleme de sanatate, ce se vor acutiza in sezonul rece. Este mesajul scrisorii deschise a Centrului de resurse pentru participare publica adresata autoritaților. “Accesul la servicii de sanatate si posibilitatea de a se ingriji sunt cvasi-inexistente. Posibilitatea de a respecta obligatiile de carantina sau de a-si reduce deplasarile este minima, in conditiile in care nu au o locuinta. De aceea, vaccinarea, in opinia noastra, este urgenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

