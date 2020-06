Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Buzau a ajuns in imposibilitatea de a mai efectua teste pentru coronavirus, dupa ce trusele s-au epuizat la mai putin de o luna de la momentul la care aparatul PCR sa fost pus in functiune in acest judet.

- Un numar de 31 de calugari de la Manastirea Putna au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus. Potrivit autoritatilor sucevene, in total au fost testate cateva zeci de persoane la Manastirea Putna, iar 31 dintre acestea au fost depistate…

- Un cadru medical de la Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Valcea a fost confirmat cu COVID-19, iar Directia de Sanatate Publica a declansat o ancheta epidemiologica si au fost recoltate 19 probe de la personalul din sectie, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului…

- O rugaciune in genunchi pentru a salva orașul Suceava de pandemia de coronavirus i-a fost fatala lui Daniel Dragoi, directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava.Gestul lui Daniel Dragoi de a se ruga in genunchi in fața instituției din Suceava nu le-a fost pe plac superiorilor sai, care l-au…

- Informare de presa Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip…