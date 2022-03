Urcă numărul cazurilor de Covid, dar şi a celor cu gripă Creste numarul de infectari cu SARS CoV 2, imediat dupa ce s-au ridicat restrictiile dn starea de alerta. La Iasi, din weekend pana acum, numarul celor diagnosticati a fost cu 50- mai mare. La fel si internarile, mai ales din randul celor nevaccinati, dar infectati cu SARS CoV 2. "Nu ne facem bine dupa o boala de pe azi pe maine. Este un apel! Fie ne monitorizam, fie ca tinem un regim, fie ca trebuie sa continuam un tratament. Concluzia este ca nu trebuie sa lasam garda jos! Acesta ar trebui sa ne fie spiritul civic in contextul pandemiei COVID, chiar daca autoritatile au considerat ca starea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

