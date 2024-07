Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a caștigat primul meci de verificare al verii, scor 1-0 cu ACS Urban Titu, sambata la pranz, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Targoviște, anunța liga2.prosport.ro. Iustin Cristea (17 ani) a marcat, in minutul 80, singurul gol al jocului disputat la 36 grade Celsius. Marin Vatavu,…

- CSM Unirea Alba Iulia a caștigat, la Simeria, primul amical al verii, 1-0 (1-0) cu divizionara secunda CSC Dumbravița, aflata la final de stagiu centralizat. Unicul gol al intalnirii a fost semnat de experimentatul atacant Ștefan Blanaru, la debut, acesta punctand in minutul 17, la o balon respins de…

- CSM Unirea Alba Iulia, victorie in primul amical, 1-0 cu divizionara secunda CSC Dumbravița! Blanaru, gol la debut Divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia a caștigat, la Simeria, primul amical al verii, 1-0 (1-0) cu divizionara secunda CSC Dumbravița, aflata la final de stagiu centralizat. Unicul gol…

- Oțelul Galați a caștigat cu 3-2 in fața celor de la Celje, campioana Sloveniei, echipa angrenata in preliminariile Champions League. Trupa pregatita de Dorinel Munteanu este in cantonament in Austria, la Monichkirchen, și azi a jucat primul meci amical al verii. Oțelul Galați in meciul amical / Foto:…

- Liga a 3-a se vede tot mai mult pentru Urban Titu. Campioana județului Dambovița a inceput ca din tun duelul din cadrul de barajului de promovare pentru eșalonul al treilea. Duminica dupa-amiaza, pe teren propriu, la Hagioaica, Titu și-a aratat din plin superioritatea și a trecut la scor de neprezentare,…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a surclasat formatia de liga a treia ASC Olimpic Zarnesti cu scorul de 8-0, sambata, la Zarnesti, in primul meci amical sustinut in aceasta vara de formatia din Superliga.

- Urban Titu a caștigat tot ce se putea caștiga la nivel județean! Dupa ce cucerit titlul de campioana a Damboviței, astazi, intr-o atmosfera superba pe arena „Eugen Popescu” din Targoviște, fosta divizionara C a reușit sa caștige și Cupa Romaniei, dupa o finala adjudecata in fața Recoltei Gura Șuții.…

- Roberto Ziduri – FC Potlogi 1-6ACS Burduca – CSM Fieni 2-0Sageata Braniștea – Strajerii Razvad 3-4Bradul Moroeni – Flacara Șuța Seaca 2-1Urban Titu – Unirea Bucșani 6-0Viitorul Ocnița – Viitorul Voinești 0-3Lib Urziceanca – Voința Tatarani 4-1AFC Brezoaele – Recolta Gura Șuții 2-6 Articolul ROBERTO…