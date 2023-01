Stiri pe aceeasi tema

- Tanar și carismatic, Niku este un artist fresh de pe scena urbana romaneasca ce iși face loc catre topurile platformelor de streaming. Și-a inceput cariera alaturi de prietenul lui din copilarie Aron, alaturi de care a adunat cateva milioane de ascultari cu doar cateva lansari. Piese precum “Negru Mercedesu”,…

- Zhao lanseaza prima colaborare dintre el și florianrus. ,,Te-am pupat” este o piesa jucaușa, cu un scenariu petrecut in luminile clubului, cu accent pe un flirt nevinovat, dintre doua personaje fictive. florianrus completeaza, cu stilul sau inconfundabil, versurile fresh ale lui Zhao, cu un refren ce…

- Birman, prima colaborare dintre Melisa și Serena, este cantecul perfect pentru un februarie al indragostiților. Cu un mesaj care vorbește despre pasiunea de la inceputul unei relații, piesa este dedicata atracției irezistibile dintre parteneri. Cu un sound care amintește de momentele de glorie ale erei…

- Nicole Cherry și rareș colaboreaza din nou pentru o piesa cu ritm vibrant și vibe latino. ,,Nopțile nedormite” aduce in prim plan povestea personajelor principale din ,,Romina VTM”, film ce va putea fi vizionat in cinematografe incepand cu 2 ianuarie 2023. Piesa vorbește despre insecuritațile fetei…

- Ester Peony lanseaza „Mi-am promis”, o piesa care transmite multe emoții prin intermediul ritmurilor timide de chitara, al vocii sensibile specifice artistei, cat și prin intermediul unei povești despre o dragoste neimplinita. „Mi-am promis” este o piesa despre puterea de a trece peste o desparțire…

- Amuly lanseaza „PORTAL (Deluxe)”, un album format din 24 de piese, care iși propune sa darame orice șabloane și sa ne plimbe prin viața plina de tentații a unui artist, care este asemeni unui magician in lumea trapului. Avand in vedere colaborarile diverse de pe album, „PORTAL” are un vibe puternic…

- rareș, artistul preferat al noii generații, lanseaza astazi piesa „Tokyo”, o piesa calda despre iubirile și persoanele fara de care credem ca nu mai putem trai, pentru ca ne apar in gand la fiecare pas. Cu aceasta piesa, rareș continua seria cantecelor dedicate vindecarii sufletești, serie in care se…

- Andia lanseaza mult-așteptata piesa „La nevedere”, a carei varianta live a ajuns locul 1 in trending inainte de lansarea oficiala. „La nevedere” este o piesa al carui mesaj se ințelege inca din titlu, este un cantec trist de desparțire, care a fost compus de Alex Pelin,Vlad Lucan și Alexia Astelian,…