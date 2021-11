Urban Christmas Market, la Arcub Expoziție unicat și Bucuresti Urban Christmas Market la Hanul Gabroveni. Targul de Craciun al creativilor din Bucuresti va avea loc intre 6 si 23 decembrie. Arcub pregateste pentru luna decembrie targul de Craciun al creativilor din Bucuresti, Urban Christmas Market si expozitia-unicat „O lume a jocurilor” care va avea loc... The post Urban Christmas Market, la Arcub appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

