- Autoritatea de Sanatate a avertizat ca infectarea intenționata este infracțiune și poate fi sancționata cu pana la 5 ani de inchisoare, potrivit publicației thelocal.ch .Fenomenul a devenit alarmant dupa ce pe rețelele de socializare au inceput sa apara tot mai des anunțuri date de persoane sanatoase…

- Astazi, 24 noiembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor publicate de autoritațile din sanatate: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23798 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:21974…

- Autoritațile din Sanatate anunța decesele a 54 de peroane cauzate de infectarea cu virusul Covid-19, in lunile octombrie și noiembrie. Bilanțul deceselor in țara noastra a ajuns la 8 549 de cazuri.

- Situația cu privire la COVID-19 in Chișinau ramine complicata, deși exista o anumita tendința spre scadere a numarului de infecții zilnice. Despre acest lucru a declarat șeful interimar al Direcției Generale Asistența Sociala și Sanatate a primariei municipiului Chișinau, Boris Gilca, in cadrul emisiunii…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi au efectuat doua perchezitii domiciliare, in orasul Targu Frumos, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si zadarnicirea combaterii bolilor. Din investigatiile…

- “De la inceputul pandemiei, in perioada martie 2020 – august 2021, companiile de asigurari au platit ca urmare a efectelor imbolnavirii cu SARS-Cov 2, inclusiv a deceselor cauzate de acest virus, indemnizatii de 9,37 milioane euro in baza politelor de viata si de sanatate. Astfel, peste 10.000 de familii…

- Cele patru persoane retinute de procurorii prahoveni in dosarul privind eliberarea de certificate false de vaccinare anti-COVID raman sub control judiciar, dupa ce Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia procurorilor la decizia Tribunalului de a nu accepta propunerea de arestare preventiva.…

- Patru persoane, intre care trei asistenti medicali, au fost retinute de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova in dosarul privind obtinerea unor certificate false de vaccinare anti-COVID, au declarat, vineri, pentru Agerpres, surse judiciare.