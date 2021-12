Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul ”Emil Negruțiu” din Turda a continuat și in acest an tradiția proiectului de voluntariat intitulat ”Ofera un strop de fericire”, oferind cadouri copiilor și adulților nevoiași din Turda și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat o serie de decrete de decorare pentru voluntari, in echipele de acordare a primului ajutor in caz de situatii de urgenta, institutii din cultura, educatie, culte si aparare, dar si unor angajati care s-au remarcat in aceste domenii, informeaza

- Intr-un scurt interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu crede ca suspendarea și demiterea președintelui ar fi un dezastru, in contextul crizei politice și sanitare din Romania. In plus, Pirvulescu crede ca oricine se asociaza demersului celor de la AUR se descalifica complet. Libertatea:…

- Mai multe publicatii si agentii de presa au redat, vineri, ce le-a spus Florin Citu liberalilor intruniti in sedinta Biroului Executiv National pentru a discuta despre propunerile avansate de premierul desemnat Dacian Ciolos. Conform G4 Media si News.ro , Citu a declarat in sedinta ca desfiintarea…

- Biroul Executiv Național al PNL a decis vineri sa nu inainteze niciun propunere de prim-ministru la consultarile de luni de la Palatul Cotroceni, daca nu reușește sa contureze o majoritate parlamentara in jurul acestui nume, a transmis PNL intr-o informare de presa citata de Hotnews.„BEx considera ca,…

- Președintele Klaus Iohannis a trasat din nou liniile jocului politic, miercuri, într-o intervenție publica din Slovenia. În timp ce liderii PNL au intrat în silenzio stampa, președintele ne spune ca responsabili de criza politica sunt PSD-USR-AUR și ei sunt cei care trebuie sa vina…

- Președintele Klaus Iohannis va face primele declarații dupa ce guvernul condus de Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. Vom transmite și noi principalele declarații ale președintelui Iohannis. The post Ora 18: Declarații ale președintelui Klaus Iohannis appeared first on Romania Libera .