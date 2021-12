Societatea de producție ABRA-COM SRL Carei ureaza angajaților, tuturor colaboratorilor și comunitații locale un AN NOU plin de realizari, sanatate și bucurii. Sa aveți spor in toate, pace și ințelepciune! De 30 de ani in mijlocul comunitații careiene. LA MULȚI ANI 2022! Conducerea SC ABRA-COM SRL CAREI ing. Ilie și Daniela Ciuta