URARI REVELION 2020 // URARI de Anul Nou 2020. Cele mai frumoase mesaje de La multi ani! 

- Radio Iasi iti propune cateva mesaje pe care le poti trimite celor dragi la cumpana dintre ani. Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU 2020 pot alege dintre cele de mai jos. – Iti doresc sa ai duminici dulci, luni luminoase, marti minunate, miercuri magnifice, joi jucause, vineri voioase, sambete…

- Cele mai multe mesaje și sms-uri cu urari de "La mulți ani!" se trimit in ziua de 31 decembrie, ultima din an. Adreseaza-le și tu toate cele bune familiei, rudelor indepartate, prietenilor, colegilor de serviciu, vecinilor și tuturor cunoscuților. Te poți inspira din lista de mai jos pentru a alege…

- Mesaje de Revelion 2020, urari de Revelion 2020, SMS de Revelion 2020. Mai jos aveți o selectie de mesaje, urari si SMS-uri pentru cumpana dintre ani. Citește mai jos diferite modele de urari de Anul Nou!

- “Un an mai bogat in impliniri, mai inalt in aspiratii si plin de succese. La multi ani!”„Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.

- Daca sunteti in criza de inspiratie, insa, v-am pregatit o selectie de mesaje de Anul Nou, pe care le puteti trimite sefilor, colegilor, prietenilor, parintilor sau persoanei iubite. MESAJE DE ANUL NOU 2020, FELICITARI DE REVELION 2020. „Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in…

- Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi. MESAJE DE CRACIUN 2019 Bogatie cata vreti,…

- La mulți ani, 2020. Top 17 cele mai frumoase Mesaje, Urari și Sms pentru cei dragi. Afla din articolul a1.ro care sunt cele mai frumoase mesaje și urari pe care sa le transmiți celor dragi, cu ocazia Anului Nou 2020.

- Mesaje de Sfanta Parascheva 2019 1. Ziua numelui sa-ți fie luminoasa și sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii! 2. Ingerii sa-ți calauzeasca pașii și Sfanta Parascheva sa-ți lumineze drumul in viața. La mulți ani! 3. In aceasta sfanta zi, iți doresc numai bine,…