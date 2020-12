Urare inedită a poliției prahovene: „Să nu aveți nevoie de ajutorul nostru!” F. T. Poliția prahoveana a ales un mod inedit de a transmite, cetațenilor, urari pentru perioada Sarbatorilor de Iarna. Astfel, intr-un comunicat de presa al reprezentanțiilor IPJ Prahova se precizeaza: „Noi, polițiștii, am ales sa «uram» prahovenilor sa aiba siguranta si caldura in case, liniste in sanul familiei si sa nu aiba nevoie de ajutorul nostru”. Dar, pentru prevenirea oricaror evenimente nedorite – in mod deosebit spargerile de locuințe – a fost amenajata o incinta „calcata” de hoți, in diverse centre comerciale cu profil construcții/mobilier din diferite zone ale municipiului Ploiești.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

