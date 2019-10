Stiri pe aceeasi tema

- NHC a afirmat ca este de asteptat ca centrul uraganului sa se apropie de Insulele Bermude miercuri noaptea. Uraganul Humberto se afla la 960 de kilometri vest de Bermude, deplasandu-se cu o viteza de 13 km pe ora, a precizat Centrul National pentru Uragane. Furtuna tropicala Humberto,…

- Furtuna se afla la aproximativ 1.260 de kilometri vest de Bermuda, fiind insotita de vanturi cu o viteza maxima de 120 de kilometri pe ora. Uraganul se indrepta catre nord-est cu o viteza de sase kilometri pe ora. Centrul National pentru Uragane a anuntat duminica cresterea in intensitate…

- De asemenea, 20 de persoane sunt ranite.Minnis a calificat uraganul drept o "tragedie istorica" pentru acest arhipelag alcatuit din peste 700 de insule, dintre care doar aproximativ 30 sunt locuite.Uraganul, care a fost retrogradat din categoria 5 la 4, ramane extrem de periculos.Dorian…

- De asemenea, 20 de persoane sunt ranite, scrie news.ro. Minnis a calificat uraganul drept o "tragedie istorica" pentru acest arhipelag alcatuit din peste 700 de insule, dintre care doar aproximativ 30 sunt locuite. Citeste si Uraganul Dorian a produs pagube considerabile in Bahamas. Cel putin…

- Uraganul Dorian, care a lovit puternic duminica noapte insulele Bahamas, a mai scazut în intensitate luni, dar e așteptat sa ramâna în continuare un fenomen periculos în urmatoarele doua zile, a informat Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center…

- Uraganul Dorian, care a lovit duminica Bahamas, este una dintre cele mai grave furtuni din istoria acestui arhipelag din Caraibe si al cincilea ciclon de categoria 5 format in Oceanul Atlantic in ultimii patru ani, relateaza luni AFP. In meteorologie, specialistii clasifica uraganele de la…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…

- Furtuna tropicala Erick a crescut in intensitate luni si s-a transformat in uragan in estul Oceanului Pacific, cu vanturi care ating viteze de 120 de kilometri pe ora, la aproximativ 1.600 de kilometri distanta de Big Island din Hawaii, urmand sa devina si mai puternica in orele urmatoare, au avertizat…