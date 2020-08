Uraganul Laura a făcut şase victime în Louisiana; pagubele materiale, mai mici decât se anticipase Uraganul Laura a devastat joi mai multe regiuni din Louisiana, provocand moartea a sase persoane si distrugand cladiri pe o mare intindere din teritoriul acestui stat american, inainte de a se deplasa spre Arkansas insotit de ploi torentiale, informeaza AFP. Rafalele puternice de vant aduse de uragan au scos arbori din radacini, iar patru persoane au murit in incidente separate, dupa ce au fost strivite de copaci prabusiti peste locuinte. Departamentul de Sanatate al statului Louisiana a precizat joi seara ca uraganul a facut alte doua victime - un barbat care s-a inecat pe cand se afla la bordul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

