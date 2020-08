Uraganul Laura a făcut o primă victimă în Louisiana O prima victima a fost anuntata in Louisiana, o fata de 14 ani care si-a pierdut viata dupa ce un copac a cazut pe casa ei, iar autoritatile se tem ca si alte decese ar putea fi anuntate joi, dupa trecerea devastatorului uragan Laura, unul dintre cei mai violenti care au lovit acest stat american, informeaza agentia AFP.



''Cred ca nu va fi ultima, desi ma rog sa nu existe mai multe'', a declarat pentru postul MSNBC guvernatorul John Bel Edwards care a confirmat prima victima in timp ce intensitatea uraganului scade rapid.



Furtuna a lovit zona de uscat cu…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

