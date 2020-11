Stiri pe aceeasi tema

- Iota a crescut in intensitate ajungand la nivel de uragan "extrem de periculos", conform Centrului National pentru Uragan (NHC) din Statele Unite si se indreapta luni spre America Centrala, devastata recent de uraganul Eta, care a provocat peste 200 de morti si disparuti, relateaza luni AFP.…

- Furtuna Iota s-a intetit devenind al 13-lea uragan din sezonul cicloanelor tropicale puternice formate in 2020 in Oceanul Atlantic si se prognozeaza ca va creste in intensitate pe masura ce se apropie de America Centrala, a anuntat duminica Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat…

- Uraganul Eta a scazut in intensitate pana la nivel de furtuna tropicala urmand sa se transforme ulterior in depresiune tropicala, a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters. Eta se afla miercuri la aproximativ 140 de kilometri vest de Puerto Cabezas…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vinturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC),…

- Inaintarea uraganului Eta in Marea Caraibelor a condus luni la instituirea starii de alerta in Nicaragua, tara ce urmeaza sa lovita puternic de furtuna in cursul noptii de luni spre marti, la fel ca si Honduras si El Salvador, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Furtuna ar putea lovi coasta…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vanturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Uraganul Delta s-a intensificat si a devenit de categoria 3 pe scara Saffir-Simpson, care include cinci niveluri de intensitate, odata cu apropierea sa de coastele statului american Louisiana, ai carui locuitori au inceput fie sa isi izoleze locuintele cu diverse materiale, fie sa evacueze regiunea,…

- Uraganul Laura a crescut miercuri in intensitate ajungand la categoria a 3-a, fiind insotit de vanturi cu viteze de pana la 185 km/h si ameninta in prezent coastele americane din zona Golfului Mexic, cu o crestere a nivelului apelor potential ''catastrofala'', a anuntat Centrul National…