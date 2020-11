Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Iota a smuls marti tabla zincata de pe acoperisuri, a daramat stalpi de electricitate si a desfrunzit palmieri in nord-estul statului Nicaragua, aceasta fiind a doua furtuna puternica ce loveste America Centrala in luna noiembrie, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Iota a lovit…

- Furtuna Iota s-a intetit devenind al 13-lea uragan din sezonul cicloanelor tropicale puternice formate in 2020 in Oceanul Atlantic si se prognozeaza ca va creste in intensitate pe masura ce se apropie de America Centrala, a anuntat duminica Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite,…

- Furtuna tropicala Eta, care a lasat in urma circa 200 de morti si disparuti in America Centrala, a atins duminica zona de uscat in Florida, amenintand se se transforme intr-un uragan de categoria 1, informeaza AFP. Centrul National pentru Uragane (NHC) cu baza la Miami a avertizat ca furtuna este insotita…

- Uraganul Eta a scazut in intensitate pana la nivel de furtuna tropicala urmand sa se transforme ulterior in depresiune tropicala, a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Eta se afla miercuri la aproximativ 140 de kilometri vest…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vinturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC),…

- Inaintarea uraganului Eta in Marea Caraibelor a condus luni la instituirea starii de alerta in Nicaragua, tara ce urmeaza sa lovita puternic de furtuna in cursul noptii de luni spre marti, la fel ca si Honduras si El Salvador, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Furtuna ar putea lovi coasta…

