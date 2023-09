Uraganul Idalia a făcut prăpăd în Florida Uraganul Idalia a facut prapad in Florida. O casa a fost distrusa de ape, iar oamenii au povestit ca au inotat afara pe fereastra, ca sa se salveze. Inregistrarea de pe o camera de supraveghere arata cum o casa s-a destramat pur și simplu sub forța apei. Statul american Florida s-a confruntat miercuri cu inundatii pe arii extinse dupa trecerea uraganului Idalia, in prezent furtuna tropicala, ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

