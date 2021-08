Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane fug din statul american Louisiana provocand uriașe blocaje in trafic, in timp ce uraganul Ida se apropia amenințator, duminica, dinspre Golful Mexic, avand o forța devastatoare, de natura sa puna in pericol viețile oamenilor. Uraganul este așteptat sa loveasca in zona in care…

- Vantul ar putea atinge viteze de pana la 200 de kilometri pe ora, iar alarma lansata de agenția de prognoza americana susține ca unele zone de pe coasta pot deveni „nelocuibile timp de saptamani sau luni”.Președintele Biden a declarat starea de urgența in Louisiana, iar secretarul de presa de la Casa…

- Uraganul Ida a crescut periculos de mult in intensitate, devenind un uragan de categorie 4 si generand vanturi care ating viteze de 209 kilometri pe ora, pe masura ce se apropie tot mai mult de coastele Louisianei din sudul Statelor Unite, la exact 16 ani dupa ravagiile cauzate de Katrina, informeaza…

- Uraganul Ida a atins vineri seara coasta de sud-vest a Cubei insotit de vanturi puternice si ploi abundente si se indreapta spre nord spre statul american Louisiana (SUA), unde ar putea creste in intensitate de la 1 la categoria 4, devenind "extrem de periculos", relateaza AFP. Spre ora…

- Furtuna tropicala Henri, care a crescut in intensitate pana la nivel de uragan de categoria 1, se indreapta spre nord-estul Statelor Unite, o regiune de obicei ferita de astfel de fenomene meteorologice, unde ar putea provoca ploi abundente si inundatii, posibil chiar incepand de duminica dimineata,…

- Uraganul Elsa, care a scazut in intensitate si a fost retrogradat in categoria furtunilor tropicale miercuri dimineata, se indreapta spre coastele statului american Florida si va atinge uscatul in cursul acestei dupa-amiezi, au anuntat reprezentantii Centrului Nationale pentru Uragane (National Hurricane…