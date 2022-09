Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National Pentru Uragane al SUA a comunicat ca o furtuna puternica provoaca ceea ce ar putea deveni cel mai mare impact al unei furtuni din istoria inregistrata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Uraganul Ian, care sosește in largul coastelor Floridei, in SUA, a ajuns la categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (de la 1 la 5), cu rafale de peste la 220 km/h, a anunțat miercuri Centrul american pentru uragane (NHC). Ian, care a lovit Cuba (fiind incadrat in categoria 3), marți și a lasat fara curent…

- Milioane de locuitori din Florida au primit ordin sa fuga din calea uraganului Ian, care va ajunge pe uscat miercuri. Furtuna ar putea provoca o catastrofa deoarece se indreapta direct catre o zona foarte locuita și expusa la inundații, scrie BBC.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de Centrul National pentru Uragane, in perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2022, teritoriile aflate in…

- Vorbind la evenimentul anual de cercetare si dezvoltare al Moderna, Garay a spus ca intervalul se bazeaza pe ipoteze de pret de la 64 la 100 de dolari pentru un vaccin. Nivelul inferior al estimarii presupune, de asemenea, ca doar populatia cu risc ridicat din Statele Unite ar fi eligibila pentru rapel,…

- Echipaje de salvatori și pompieri, dar și de poliție au intervenit, joi, la locul unui accident cu urmari grave ce a avut loc in București. Din primele informații, un autoturism și un autobuz al STB s-au ciocnit, pe Șoseaua Panduri, din Capitala, fiind inregistrate victime. Doi oameni aflați in autoturismul…

- Agenția Spațiala Americana pregatește o noua racheta gigantica pentru a ajunge pe Luna. Cunoscuta drept Space Launch System (Sistemul de Lansare Spațiala - SLS), aceasta este dusa la Centrul Spațial Kennedy din Florida pentru o lansare programata pe 29 august, relateaza BBC.

- Un hacker susține ca a obținut informațiile personale a 48,5 milioane de chinezi care erau inscriși pe aplicația de monitorizare Covid gestionata de administrația orașului Shanghai, intr-o a doua posibila breșa in sistemul informatic al chinezilor in aceasta luna, scrie Reuters.